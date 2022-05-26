Kayserispor ve Sivasspor taraftarlarından İstanbul'da dostça buluşma - Haberler

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Kayserispor ve Sivasspor taraftarlarından İstanbul'da dostça buluşma

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor ve Sivasspor taraftarlarından İstanbul'da dostça buluşma

İlyas Kaplan, İstanbul DHA Ziraat Tükiye Kupası final maçında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor taraftarları İstanbul'da dostluk görüntüleri sergiledi.

İlyas Kaplan, İstanbul DHA

Ziraat Tükiye Kupası final maçında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor taraftarları İstanbul'da dostluk görüntüleri sergiledi. 20.45'teki karşılaşma öncesinde İstanbul'u gezen futbolseverler birlikte poz verdiler.

Sivasspor ve Kayserispor taraftarları İstanbul'a gelirken yollardaki mola yerlerinde birbirlerine saldırarak gerginlik yaşasalar da, farklı grupların İstanbul'daki buluşmasında sıcak görüntüler yaşandı. İstanbul'un tarihi mekanlarını birlikte gezen Kayserispor ve Sivasspor taraftarlarından bir grup, Sultanahmet ve Ayasofya Cami önünde birlikte resim çektirerek dostluk mesajı verdiler.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Kayserispor, Sivasspor, İstanbul, Spor, Haberler

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