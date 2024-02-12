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Kayserispor Teknik Sorumlusu Vukas: Bu maçtan oynadığımız oyun olarak çıkaracağımız bazı pozitif şeyler var

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Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vukas, takımın oyunundan memnun olduğunu ve pozitif şeyler çıkaracaklarını belirtti.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Beşiktaş maçıyla ilgili "Bu maçtan oynadığımız oyun olarak çıkaracağımız bazı pozitif şeyler var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, zor bir mücadele olduğunu söyleyerek, "Çok zor bir maçtı. Sahanın her yerinde takım halinde mücadele ettik, savaştık. Maçın sonuna kadar da gol atmak istedik. Bu düşüncede takım halinde birçok gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum. Ne yazık ki bunları değerlendiremedik. Günün sonunda bu maçtan özellikle oynadığımız oyun olarak çıkaracağımız bazı pozitif şeyler var. Bu pozitif neticeye varmayla yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde uzun ve aynı zamanda çok zor bir sezon var. Aynı şekilde kale önünde yakaladığımız şansları değerlendirmek adına daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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