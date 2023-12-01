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Kayserispor Taraftarına PFDK'dan Cezai İşlem

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Kayserispor taraftarı, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından cezalandırıldı.

Kayserispor taraftarına Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza verildi.

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçta, Federasyon Temsilcisi tarafından tutulan rapor neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen sarı kırmızılılara, "Bir sonraki maça girememe" cezası verildi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "26 Kasım günü oynanan Kayserispor-Adana Demirspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü Alt C-D-E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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