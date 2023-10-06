Kayserispor'a stada usulsüz seyirci almaktan para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a stada usulsüz seyirci almaktan dolayı para cezası verdi. Ayrıca taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle bazı seyircilerin bir sonraki maça girişleri engellenecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor'a stada usulsüz seyirci almaktan dolayı para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geride kalan hafta Kayseri'de oynanan Kayserispor-Başakşehir maçında stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı sarı kırmızılı ekibe ceza verdi. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300 bin Türk Lirası para cezası verilmesi karara bağlandı. Öte yandan taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribünü C, D, E, Doğu tribünü C, D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. - KAYSERİ