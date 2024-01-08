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Kayserili Sporcu Alptekin Canözkan Milli Takıma Çağrıldı

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U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabında Türkiye Şampiyonu olan Kayserili sporcu Alptekin Canözkan, milli takıma çağrıldı.

U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabında Türkiye Şampiyonu olan Kayserili sporcu Alptekin Canözkan, milli takıma çağrıldı.

U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı, Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Ankara Gölbaşı Federasyon Tesislerinde düzenlendi. Kayserili Sporcu Alptekin Canözkan, 21 sporcunun mücadele ettiği U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabında Türkiye Şampiyonu oldu. Alptekin Canözkan, 2023 yılı U-25 Gençler Üç Bant Bilardo kategorisinde Genel Klasman Şampiyonu olarak Nisan ayı sonunda Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkeyi temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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