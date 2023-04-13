Kayseri Süper Amatör Küme Play Off yarı final ikinci maçında Erciyes Esen Makina FK ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikayı Erciyes Esen Makina FK her iki yarıda attığı goller ile 4-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Recep Güneş, Turan Çelik

Erciyes Esen Makina: Ali Özkan xx, İsmail Dayı xx, Latif Aydemir xxx, Halil İbrahim Avcı xxx, Halil Yozgat xx, Mehmet Ali İmren xxx (Dk. 70 Hamit Çetinkaya x), Gökhan Savranlar xx, Ramazan Durdu xx, Bulut Akbaş xx (Dk. 60 Mehmet Akif Gürkan xx), Mehmet Yaman xx (Dk. 55 Abdulsamet Demirel xxx), Osman Şentürk xx

Kocasinan Şimşekspor: Ömer Anıl xx, Abdulkadir Söyler xx, Halil Yönlü x, Furkan Yiğit xx, Mertcan Babayiğit xx, Murat Kıraç xx (Dk. 59 Eyüp Ezgi x), Abdullah Enes xx (Dk. 80 Fikret Arda İbiş x), Cengiz Eşme x (Dk.70 Arda İlhan x), Naim Can Göksoy xx (Dk. 59 Mustafa Bulut x), Ozan Efe x, Seyfettin Yesugey x

Goller: Dk.33 Halil İbrahim Avcı, Dk.37 Latif Aydemir, Dk. 55 Mehmet Ali İmren, Dk.90+3 Abdulsamet Demirel (Erciyes Esen Makina FK) - KAYSERİ