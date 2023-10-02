Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de Yeni Sezon Başladı
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonu başladı. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 12 karşılaşmada toplam 57 gol atıldı. A, B ve C Gruplarında liderliklerini sürdüren takımlar belirlendi.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonu başladı. Dün oynanan 12 maçla 1. hafta geride kaldı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de yeni sezon başladı. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 12 karşılaşmada toplam 57 gol atıldı. A Grubunda Sarız Anadoluspor, B Grubunda Yeni Erciyesspor ve C Grubunda E.M. Döğerspor takımları ilk haftayı lider olarak kapattılar. Birinci Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. Bir birinden önemli müsabakaların oynanacağı 2. hafta öncesi nefesler tutuldu. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
A Grubu
Kılıçaslan Yıldızspor 2-2 Anadolu Yıldızları
Buğdaylıspor 3-3 Kayseri Simya Koleji
Yahyalı Gençlerbirliği 1-8 Sarız Anadoluspor
İncesu Gençlikspor 0-3 Amaratspor
Büyüleyenspor (BAY)
B Grubu
Yavuzspor 2-3 Göktürkspor
G.O.Paşaspor 0-4 Yeni Erciyesspor
Özvatan Belediyespor 3-2 Cuma Uluçayspor
Bünyan Belediyespor 1-4 Güneşspor
Palasspor (BAY)
C Grubu
Yeni Esenspor 1-4 E.M. Döğerspor
Gültepespor 3-1 Talas Denizspor
Sindelhöyükspor 1-3 Talas Anayurtspor
Tomarza Belediyespor 2-1 Erciyesgücü FK
Develispor (BAY) - KAYSERİ