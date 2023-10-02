Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2023-2024 sezonu başladı. Dün oynanan 12 maçla 1. hafta geride kaldı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de yeni sezon başladı. 3 grupta oynanan mücadeleler sonunda 12 karşılaşmada toplam 57 gol atıldı. A Grubunda Sarız Anadoluspor, B Grubunda Yeni Erciyesspor ve C Grubunda E.M. Döğerspor takımları ilk haftayı lider olarak kapattılar. Birinci Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 2. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. Bir birinden önemli müsabakaların oynanacağı 2. hafta öncesi nefesler tutuldu. 1. Amatör Küme'de A, B ve C Gruplarında 1. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

A Grubu

Kılıçaslan Yıldızspor 2-2 Anadolu Yıldızları

Buğdaylıspor 3-3 Kayseri Simya Koleji

Yahyalı Gençlerbirliği 1-8 Sarız Anadoluspor

İncesu Gençlikspor 0-3 Amaratspor

Büyüleyenspor (BAY)

B Grubu

Yavuzspor 2-3 Göktürkspor

G.O.Paşaspor 0-4 Yeni Erciyesspor

Özvatan Belediyespor 3-2 Cuma Uluçayspor

Bünyan Belediyespor 1-4 Güneşspor

Palasspor (BAY)

C Grubu

Yeni Esenspor 1-4 E.M. Döğerspor

Gültepespor 3-1 Talas Denizspor

Sindelhöyükspor 1-3 Talas Anayurtspor

Tomarza Belediyespor 2-1 Erciyesgücü FK

Develispor (BAY) - KAYSERİ