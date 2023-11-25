Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de İlk Yarı Tamamlanıyor

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de bugün ve yarın oynanacak olan 9. hafta karşılaşmalarının ardından lige 2 hafta devre arası verilecek.

Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme'de bugün ve yarın oynanacak olan 9. hafta karşılaşmalarının ardından lige 2 hafta devre arası verilecek.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de bugün ve yarın oynanacak olan 9.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlanacak. 01 Ekim 2023 tarihinde günü başlayan Kayseri 1.Amatör Küme bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından ligin ilk yarısı sona erecek. İlk yarının tamamlanmasının ardından Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından lige 2 hafta ara verecek. Verilecek olan 2 haftalık aranın ardından 1.Amatör Küme'de ligin ikinci yarısı 16-17 Aralık tarihlerinde kaldığı yerden devam edecek.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, "Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de bugün ve yarın oynanacak olan karşılaşmaların ardından ilk yarı tamamlanacak. Kulüplerden gelen talep doğrultusunda lige 2 hafta ara vereceğiz. 2 hafta sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligin ilk yarısında keyifli ve güzel maçlar oynandığını düşünüyorum. 3 grupta kıyasıya mücadele veren takımlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah ligin ikinci yarısı da keyifli ve güzel karşılaşmalara sahne olur" dedi. - KAYSERİ