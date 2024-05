Kayseri OSB ERVA Spor Okulu Açıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılan OSB ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Yeniköy Mahallesi'ndeki okulun açılışına, Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri spor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı, ahlaklı ve nitelikli olarak yetişmesi için çaba göstermemiz gerekmektedir. Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ERVA Projesi, bu çabanın en güzel örneğidir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Vakfı ERVA Spor Okulumuz çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine vesile olacaktır. ERVA Projesine katkı sağlayarak çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine vesile olabilmek için bizler büyük gayret göstermekteyiz. Bu gösterdiğimiz gayretten büyüm mutluluk duyuyoruz" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, "Bizim bu yıl ki seçimlerde önce aile, önce gençlik, önce eğitim ve önce gençlik gibi önceliklerimiz vardı. Bu kapsamda ERVA Spor Okulları ve diğer çalışmalar ailelere ve gençlere hitap eden çalışmalar. Bundan dolayı valimize teşekkür ediyorum. Bu dönemde bizim yoğun çalışmamız önemli ama aile ve gençlik kavramına hepsinden çok daha önem vermemiz ve birçok projeyi hayata geçirmemiz son derece önemli görünüyor. Valimizin burada yaptığı güzel çalışmalardan bir tanesi de bu spor okullardır. Birçok kurum bu vesile ile bir araya geliyor. Biz el ele vermeyi, birlik ve beraberlik içerisinde olmayı bu projeler ve sizin sayenizde gayet güzel bir şekilde tesis ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir gencimizi sahipsiz bırakmayacağız"

Vali Gökmen Çiçek ise, "Bir amaçla yola çıkmıştık. Her mahallede bir spor okulu açacağız demiştik. Belki bazıları mütevazi olacak. Belki bazıları ilk etapta istediğimiz şekilde olmayacak ama gençlerimiz için mutlaka her mahallede olacak, ücretsiz olacak ve her birini kurumlarımızla birlikte el ele vererek yapmış olacağız. Hiçbir gencimizi sahipsiz bırakmayacağız, hiçbir gencimizi sanatla, sporla uğraşmadan boşta bırakmayacağız demiştik ve o amaçla yola çıktığımız proje ile bugün 30'uncu spor okulumuzu hayata geçiriyoruz. Spor okullarını kurumlarımızla birlikte yapmak istedik. Belediyelerimize söylesek bu okulları açarlardı. Ancak biz istedik ki kurumlarımızla birlikte yapalım. Gençliğimizden hepimiz sorumluyuz. O yüzden kurumlarımızla birlikte yapmak istedik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve OSB Erva Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Ardından spor okulunu gezen Vali Çiçek ve protokol, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. - KAYSERİ