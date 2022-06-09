Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu - Haberler

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Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Karması, Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri Bölge Karması, Erzurum'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası'nda şampiyon olduErzurum'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası'nda, Kayseri bölge karması şampiyon oldu.

Kayseri Bölge Karması, Erzurum'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası'nda şampiyon oldu

Erzurum'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası Bölge Karmaları Turnuvası'nda, Kayseri bölge karması şampiyon oldu. Yarı final maçında Diyarbakır Karmasını, finalde de Sakarya karmasını mağlup ederek mutlu sona ulaşan Kayseri Karması, şampiyonluk kupası elde etti.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan final maçının 14. dakikasında kalesinde gördüğü gol ile yenik duruma düşen Kayseri Karması, maçın 76. dakikasında beraberliği sağladı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde de eşitli bozulmadı. Penaltı atışları sonrasında Kayseri Karması, final maçını 6-5 kazanarak şampiyon oldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurum Kayseri Spor Haberler

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