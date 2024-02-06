Kayseri Atletikspor'un Genç Yeteneği Ankaragücü'ne Transfer Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Atletikspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Yasin Efe Beydilli, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'ne transfer oldu.

Altyapısından yetiştirdiği genç yetenekler ile geçen sezon Bölgesel Amatör Lig baraj maçı oynayan, bu sezon ise Süper Amatör Küme'de Play-Off oynamayı garantileyen Kayseri Atletikspor, genç yeteneğini Süper Lig'e gönderdi. Kulüpten yapılan açıklamada 2008 doğumlu genç yetenek Yasin Efe Beydilli'nin Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'ne transfer olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen 2008 doğumlu oyuncumuz Yasin Efe Beydilli'yi Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü altyapısına yolcu ediyoruz. Bu süreçte başta transfer konusunda her türlü kolaylığı sağlayan başkanımıza, yetişmesinde emeği olan bütün hocalarımıza teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ