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Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve önemli anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan topla buluşan Winck, altıpas içerisine topu sert bir şekilde gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un çeldiği top sol çaprazda Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Balkovec yerdeyken uzaklaştırmak istediği topu alan da Costa'nın pasında kale önünde Fall'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

84. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Carlos Eduardo'nun içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+6. dakikada sol taraftan Balkovec'in yaptığı ortada arka direkte Sisto'nun kafa vuruşunda kaleci Emre Yanar'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Alim Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Sadiku dk. 75), Oğulcan Çağlayan (Ngoy dk. 73), Nuno da Costa (Zai dk. 86)

Yedekler: Erol Karaman, Melih Akyüz, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın

Teknik Sorumlu: Özgür Öçal

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Fatih Aksoy dk. 24), Furkan Bayır, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın (Yusuf Özdemir dk. 65), Novais (Carlos Eduardo dk. 64), Augusto (Sisto dk. 83), Efecan Karaca (Janvier dk. 65)

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Eren Altıntaş, Mert Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Gökhan Gül (dk. 36), Fall (dk. 59) (Kasımpaşa), Porozo (dk. 28 k.k.) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Richard, Fer, Furkan Bayır, Balkovec (Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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