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Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda

ING Basketbol Süper Ligi'nde transferde henüz hamle yapmayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon maç başına 9.8 asistle asist kralı olup en değerli yerli oyuncu seçilen guard Arca Tülüoğlu'yla sözleşme imzalıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde transferde henüz hamle yapmayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon maç başına 9.8 asistle asist kralı olup en değerli yerli oyuncu seçilen guard Arca Tülüoğlu'yla sözleşme imzalıyor. Pınar Karşıyaka'da yetişip geçen sezon yeşil-kırmızılıların piyot takımı Bornova Belediyesi Karşıyaka'da oynayan 25 yaşındaki Arca'yla anlaşma sağlandığı, imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Arca geçen sezon TBL'de

12.8 sayı, 3.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi basketbol Türkiye Spor Haberler

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