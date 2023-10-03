Karşıyaka, dış sahadaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı deplasman maçlarında kayıp yaşamayan Karşıyaka, hafta sonu konuk olacağı Batman Petrolspor'u da yenerek dış sahadaki serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, geride kalan hafta Turgutluspor'a, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu Manisa temsilcisine kaptırdı. Yeşil-kırmızılılar, hem Turgutluspor yenilgisini telafi etmek için hem de dış sahadaki galibiyet serisini sürdürmek için Batman Petrolspor önünde mutlak galibiyet arayacak. Öte yandan Karşıyaka, bu sezon deplasmanda karşılaştığı Eynesil ve Pazarspor mücadelelerinde 3 puana ulaşan taraf oldu.

Kaf-Kaf eski teknik direktörüne karşı

8 Ekim Pazar günü Batman Petrolspor'a konuk olacak Karşıyaka, eski teknik direktörü Mesut Toros'la da karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinde 2018-2019 sezonunda çalışan ve 33 maça çıkan 54 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte yeşil-kırmızılılarla play-off yarı finali oynama başarısı gösterdi. - İZMİR