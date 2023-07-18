Karşıyaka'da gergin kongre

Karşıyaka Spor Kulübü'nün zaman zaman tartışmaların yaşandığı olağan mali genel kurulunda, kongre arifesinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan yönetim, mali ve idari olarak ibra edildi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün zaman zaman tartışmaların yaşandığı olağan mali genel kurulunda, kongre arifesinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan yönetim, mali ve idari olarak ibra edildi. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda yapılan kongre, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kongre divanı başkanlığına 114 oy alan Cenk Karace'ye karşı 122 oyla Vehbi Moğol seçildi. Taraftar ve camianın önemli bir kesiminin aylardır süren seçim çağrısı sonrası mali kongreden önce ağustos ayı içine olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Başkan Turgay Büyükkarcı, yaptığı konuşmada yeniden aday olmayacağını açıkladı.

TURGAY BÜYÜKKARCI: RESMİ OLARAK 17 MİLYON DOLAR BORCUMUZ VAR

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, ilk tarihi 5-6 Ağustos, çoğunluk aranmadan yapılacağı tarih ise 12-13 Ağustos olarak açıklanan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklarken, yönetime adaylığını koyan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'ye ise tüzük değişikliğiyle başkanlık yolu açıldı. Kulüp tüzüğünde yer alan başkanların 2 takvim yılını doldurmuş üyeler arasından seçileceği maddesi verilen önergenin oylanıp üyelerden kabul görmesiyle 1 yıla indirildi. Nazım Torbaoğlu ve Cenk Karace gibi eski yöneticilerle birlikte hareket eden Ergüllü, tüzük değişikliğiyle seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyabilecek.