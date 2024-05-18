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Fury Usyk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda 2024? #129351

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T.Fury ile O.Usyk, Ağır Sıklet maçında karşı karşıya gelecek. Önemli maç öncesi Fury Usyk maçı ne zaman, saat kaçta gibi sorular gündem oldu. Peki, Fury Usyk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fury Usyk Ağır Sıklet maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Fury Usyk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda 2024?

FURY USYK MAÇI NE ZAMAN?

T.Fury – O.Usyk, Ağır Sıklet maçı, 19-05-2024 Pazar günüyapılacak.

Fury Usyk maçı başlama saati 01:00.

T.Fury ile O.Usyk maçıCBC Sport ve DAZN, kanalından yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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