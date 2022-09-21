Karaman, Gençler Açık Kılıç Turnuvasına ev sahipliği yapacak

Karaman, Gençler Kılıç Açık Turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Eskrim Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Gençler Kılıç Açık Turnuvası, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 02 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak. Merkez Spor Salonu'nda saat 10.30'da genç erkekler kategorisinde başlayacak turnuva, kadınlar kategorisinde yapılacak müsabakaların ardından sona erecek. Karaman'ın spor organizasyonlarına en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "İlimiz yine güzel bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İnşallah bu turnuvayı da başarılı bir şekilde tamamlayarak ilimize gelen misafirlerimizi mutlu bir şekilde uğurlamak istiyoruz. Müsabakalarda tüm antrenör, sporcu ve hakemlerimize başarılar diliyor, tüm halkımızı bu turnuvaya davet ediyorum" dedi. - KARAMAN