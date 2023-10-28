Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Futbol Turnuvası büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Karabağlar Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği "100. Yıl Cumhuriyet Futbol Turnuvası", Yeşilyurt Futbol Sahası'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir, spor kulüplerinin yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, genç sporcular ve aileleri katıldı.

Başkan Selvitopu, törendeki konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği genç sporcuları selamlayarak başladı. Onların donanımlı ve sportmen yetişmelerinin önemine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Sporda, kültürde, sanatta ve bilimde ne kadar donanımlı yetiştirirsek, ülkemiz onlardan çok fazla yararlanmış olur. Bu da biz büyüklerin en önemli görevlerinden biri" dedi.

Turnuvaya katılan tüm sporcuların tarihi bir ana tanıklık ettiğini belirten Başkan Selvitopu, "Eminim büyüdüğünüz zaman bugünü çok güzel anacaksınız. Cumhuriyetimizi 2. Yüzyılına taşımak hepimize nasip oldu. 38 yaşında Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başlatan ve hemen ardından Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına en iyi şekilde layık olacağınıza eminim" diye konuştu.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar da turnuva nedeniyle Başkan Selvitopu'na teşekkür etti ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir de "Genç sporcularımızın sağlıklı ve ahlaklı yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olan başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu, birlik ve federasyon yöneticileri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, dereceye giren takımlarla sporculara madalyalarını ve kupalarını verdi. Karabağlar Belediyesi ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara 100. yıl tişörtleriyle futbol topu armağan etti.