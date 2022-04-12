Kadın milliler briçte hedef yükseltti

DÜNYA Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda ilk kez finale kalan ve ikinci olan Türkiye Kadın Milli Briç Takımı'nın oyuncuları, haziran ayında Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Briç sporunun bir zeka oyunu olarak daha fazla yaygınlaşmasını isteyen oyuncular, Türkiye'nin briçte öncü ülke olmasını istiyor.

İtalya'da 27 Mart - 9 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 45'inci Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda finale yükselen Kadın Milli Briç Takımı, Türkiye briç tarihinde bir ilke imza attı. Şampiyonada son sekize kaldıktan sonra çeyrek finalde ABD'yi, yarı finalde ise İngiltere'yi yenmeyi başaran sporcular, İsveç'e mağlup olup yurda ikincilikle döndü. Belis Atalay kaptanlığındaki İrem Özbay, Hatice Özgür, Dilek Yavaş, Serap Kuranoğlu, Eren Özan ve Özlem Kandolu'dan oluşan 6 kişilik Kadın Milli Briç Takımı, İzmir'de düzenlenen Kış Ligi Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

İtalya'daki şampiyonaya takımla birlikte katılan kafile başkanı Halil Atalay da 45'incisi yapılan dünya şampiyonasında ilk kez finale kalmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Atalay, "Daha önce Avrupa üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğümüz vardı. Bundan sonra altın madalyayı hedefliyoruz. Kadınlara bu sporun yaygınlaşması için bir çağrı yapalım. Bu bir akıl sporudur ve Alzheimer'ın birebir düşmanıdır" diye konuştu.