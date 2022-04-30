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Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Kayserispor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Kayserispor: 1

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 20. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildi.

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 20. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildi.

4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor ile karşılaştı.

Maçı az sayıda taraftar izlerken, iki takım da müsabakaya etkili başladı. Daha sonra konuk takım Kayseri, 18. dakikada öne geçti. Sivasspor ise bulduğu net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Müsabaka 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi takım bu sonucun ardından 16 puanda kalırken, Kayserispor ise puanını 14'e yükseltti.

Diğer yandan Sivasspor ligin 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor, Sivasspor, Futbol, Eylül, Spor, Haberler

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