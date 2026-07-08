Olaitan: Beşiktaş'a transferim beklenmedik bir anda oldu

Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, siyah-beyazlı takıma transferinin beklemediği bir anda gerçekleştiğini ve büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Beninli orta saha oyuncusu, Beşiktaş kariyerine, geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor maçında yaşananlara, yeni sezona ve hedeflerine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile ilk kampını geçirdiğini hatırlatan Olaitan, "Yeni bir hocamız ve ekibimiz var. Onlara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hocamızın oyun anlayışını benimsiyoruz. Kamp iyi gidiyor. Takım da hocamızın taleplerine karşılık veriyor. Birkaç hafta sonra Avrupa Ligi elemesinde Midtjylland ile oynayacağız. Bu süre zarfına kadar hazırlanacağız." diye konuştu.

Göztepe'den Beşiktaş'a transfer süreciyle ilgili konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Beklemediğim bir andı. Futbolda da insanlar her zaman hayaller kurar. Futbolcuların her zaman hayalleri olur. Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'ta oynamak benim için bir hayaldi. Kardeşimle konuşurken de 'Umarım bir gün Beşiktaş'ta oynarsın' derdi. Gece uyuyordum. Saat 01.00-01.30 sıralarında telefonum çalmaya başladı. Menajerimden bildirimler gelmeye başladı. Telefonu açtım ve menajerim 'Yarın sabah Beşiktaş ile sözleşme imzalıyorsun' dedi. Çok mutlu oldum, kardeşim yan odada uyuyordu ve onu uyandırdım. 'Beşiktaş'a, İstanbul'a gidiyorum' diye onunla da bu mutluluğumu paylaştım. Instagram'da takipçi sayım bir anda arttı." ifadelerini kullandı.

İyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Olaitan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"İstanbul'a geliş sürecimin bu kadar hızlı gelişeceğini beklemiyordum. Transfer süreçlerim bittikten sonra çantamı topladım. Tesise gittim ve kramponlarımı, eşyalarımı topladım. Daha sonra İstanbul'a geldim. Beklenmedik bir şekilde hızlı geldim. Geçen sezonun çok iyi olduğunu da söyleyemem. Ben kendimi biliyorum, bazı maçlar iyi oynamadım. Mücadeleye devam etmeyi sürdüreceğim. Hepimiz mücadele edeceğiz. İnşallah Allah da yardım ederse bu yıl güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz."

"İnsanların başını öne eğdirdiğimi düşünüyorum"

Junior Olaitan, Türkiye Kupası yarı finalinde geçen sezon oynanan Konyaspor müsabakasının son bölümünde sebep olduğu penaltıdan ve alınan yenilgiden dolayı uzun süre çok büyük üzüntü yaşadığını aktardı.

Her şeye rağmen geleceğe odaklanmaları gerektiğini vurgulayan genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Tüm umudumuz Türkiye Kupası'nı kazanmak yönündeydi. Ama bazen hayatta ileriye gitmek için mağlubiyetleri de kabul etmeniz gerekir. Evimizde iyi de oynuyorduk ama son dakikada yaptığım bir hatadan dolayı penaltıya neden oldum. Uzun süre bu üzüntüyü içimden atamadım, içimde tuttum. Beşiktaş camiası her maçı kazanmak ister, her maçta galibiyet ister taraftar ve camia. Hepimiz Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefledik. Avrupa'ya daha kolay yoldan gidebilmek için de aynı zamanda kupayı hedefliyorduk. Ama maçtan sonra her şey benim yüzümden olmuş, sanki her şeye ben sebep vermişim gibi hissediyordum. Uzun süre bu hissiyatım geçmedi. Taraftar kızgındı. Herkes fazlasıyla üzgündü. Instagram'dan taraftarların benim de üzgün olduğumu anlamaları ve üzüntümü hissetmeleri için bir özür paylaşımında bulundum. Ama çok da fazla geriye bakmamak lazım."

Süper Lig'de kendini geliştirdiğini ifade eden Olaitan, "Gelişim sürecim hala da devam ediyor. Oyunumu günbegün geliştirmem gerekiyor. Taraftar her zaman başarı bekler, bu çok normal bir şey. Geçen sezon oynadığımız bazı maçlardan sonra eleştiriler aldık. Sosyal medyadan, Instagram üzerinden de bunu hep gördük. Bu normal çünkü taraftar sizden başarı talep eder. Konyaspor maçı özelinde hala çok üzgünüm. İnsanların başını öne eğdirdiğimi düşünüyorum. Belki de bu yüzden bu sene Avrupa Ligi elemelerinde bu kadar fazla maç oynuyoruz. Biz bu sene elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Camia ve taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. En önemlisi kendimizi de mutlu etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

"Hedef şampiyonluk"

Olaitan, bir orta saha oyuncusu olarak bitiricilik anlamında kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Hücum ve orta saha oyuncularının genelde skor katkısını veren oyuncular olduğunun altını çizen siyah-beyazlı futbolcu, "Çünkü savunmacıların ve kalecinin geriden gelip gol atacak hali yok. Duran toplar hariç tabii. Onların haricinde genel olarak gol, asist yükü, takıma skor katkısı verme yükü orta sahaların, kanat oyuncularının ve santrforun üzerinde olur. Merkez orta sahalar da bunlardan bir tanesi. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Bitiricilik ve şut anlamında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu sezonun da güzel ve harika bir sezon olacağını düşünüyorum." dedi.

Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka takımı Midtjylland ile oynanacak müsabakaya öncelik verdiklerini dile getiren Olaitan, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ta hedef elbette şampiyonluk. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Ama önce ayın 23'ünde oynayacağımız ilk Midtjylland maçı var. Turu geçmeyi hedefliyoruz. Sonrasında diğer turlar ve sezon başlayınca zaten hazır olmuş olacağız. Bu sene takım arkadaşlarımla da konuştuğumda hedefimiz şampiyonluk ve bunun için mücadele vereceğiz."

Geride kalan sezonda siyah-beyazlı taraftarları çok üzdüklerini kabul eden 24 yaşındaki oyuncu, "Özellikle sahamızda oynadığımız son Trabzonspor maçını hatırlıyorum. Taraftar neredeyse 10 dakika kadar sessiz kalmıştı. Bu bizler için çok kötü bir şey. Çünkü hep beraber bir bütün olmalıyız. İyi günde de kötü günde de birlikte olmalıyız. Onları çok fazla üzdük. Bu tepkiler de normaldi. Hedeflerimize ulaşmak için, hayallerimize ulaşmak için bir bütün halinde kalmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'a her şeyimi veriyorum"

Junior Olaitan, gelecek hedeflerine dair de görüşlerini anlattı.

Siyah-beyazlı takımda olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Olaitan, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Hayallerim arasında daha da ileriye, daha da büyük kulüplere gidebilmek var ama daha yaşım genç. Ben şu anda Beşiktaş'tayım, mutluyum. Buraya her şeyimi veriyorum, vermek de istiyorum ama ileride Avrupa'nın daha üst düzey kulüplerinde oynama fırsatı elime geçerse bunu değerlendirmek isterim. Şu anda buraya odaklı vaziyetteyim, yeni sezona, yeni planlara ve yeni hedeflere odaklanmış durumdayım." diye konuştu.

Olaitan, "İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun yeni oyun planında kendini daha çok 'bitirici' mi yoksa 'hazırlayıcı' olarak mı konumlandırıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeni oyuncularımız var, aramıza katılacak oyuncular var. Yeni bir hocamız da var. Ben hocamla görüştüm. Benden neler istediğini ve nasıl oynamam gerektiğini bana anlattı. Ben de söylediklerini anladım. Sezon başladıktan sonra da bunun nasıl olacağını, maçlar başladıktan sonra nasıl gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Ben de bana verilen her fırsatı elimden geleni, yüzde 100'ümü vererek değerlendirmeye çalışacağım."

"Beşiktaş'ta baskı normal"

Olaitan, hayatın içinde baskının normal olduğunu ve buna hazır olunması gerektiğini paylaştı.

"Milli takımdaki baskı daha farklı, Göztepe ve Beşiktaş'taki baskı daha farklı." diyerek konuşmasına devam eden Junior Olaitan, şu değerlendirmede bulundu:

"Beşiktaş'ta baskının olması normal. Baskı hayatta her zaman olan bir şey ve baskılara hazır olmanız lazım. Bir rakip oyuncuyla bu konu hakkında daha önceden konuştuğumda baskılara her zaman hazır olmam gerektiğini, büyük takım baskısının çok farklı bir şey olduğunu bana anlatmıştı ki ben milli takımda da oynuyorum. İyi bir oyuncu olduğum için Beşiktaş'ta olduğumu söylemişti. 'Kötü oynadığın bir günden sonra sabah uyan, yatağından kalk ve insanlara daha iyisini yapabileceğini göster' demişti. Hep bunu aklımda tutuyorum. Çünkü onun dediği gibi aslında iyi olmasaydım buralarda olamazdım ve bu baskılara hazır olmam gerekiyor."

Milli takım tercihi

Junior Olaitan, Nijerya Milli Takımı yerine Benin Milli Takımı'nın seçim dönemine ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.

Nijerya'da büyüdüğünü anlatan Olaitan, "Bu konuyla ilgili uzun bir hikaye var. Tüm ailem Nijerya'da. Futbol harici kalan zamanımın çoğunu da genellikle Nijerya'da geçiririm. Ben çocukken ve büyürken de futbolcu olmak istediğimde Nijerya Milli Takımı'nda oynamak istedim. Hayalim bu yöndeydi. Ama genç takımdayken bana bazı oyuncuların benden daha önde olduğunu söylemişlerdi. Saha dışı konularıyla alakalıydı bu, saha içi konularıyla alakalı değil. Hatta benden bir para istenmişti. 5 milyon naira civarında bir para ki bu da günümüzde yaklaşık 3 bin 200 avro civarına denk geliyor. O dönemlerde bunu karşılayabilecek maddi durumum yoktu. Bu yaklaşımdan dolayı Nijerya'da forma giymedim. Benin'i temsil ediyorum. Şu anda da Benin forması giydiğim için mutluyum." diye konuştu.

"Beşiktaş, Nijerya'da bilinen ve tanınan bir kulüp"

Junior Olaitan, siyah-beyazlı takıma gelişini "büyük bir hayalin gerçekleşmesi" olarak yorumladı.

Beşiktaş'ın dünyanın her yerinde olduğunu aktaran Olaitan, "Bu aslında büyük bir hayalin gerçekleşmesi. Nijerya'daki insanları mutlu ettim. Ben Beşiktaş'a gelmeden önce de oralarda Beşiktaş, bilinen ve tanınan bir kulüptü. Ama Beşiktaş'a gelmem, transfer olmam benim mahallemdeki, çevremdeki insanlar için aslında bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Ben de tabii ki oraya tatile gitmeden önce fazla sayıda forma götürdüm. Oradaki insanları, arkadaşlarımı, etrafımdaki insanları mutlu etmeye çalıştım. Zaten Beşiktaş'ı tanıyan insanlar kalpten Beşiktaş taraftarı oldular. Aynı şu anda benim de olduğum gibi." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı taraftarlara seslenen Olaitan, "Tüm taraftarlarımızdan geçen sene için tekrardan özür diliyorum. Onları hayal kırıklığına uğrattık. Özellikle yarı final maçından dolayı ben tekrar özür dilemek istiyorum ama bunu geride bıraktık. Bu sezon bizleri ilk düdükten, ilk maçtan son maça kadar desteklemelerini istiyorum. Çünkü ancak böylece hedeflerimize ulaşabiliriz, güzel bir sezon yaşayabiliriz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.