Judoda Sümeyye Kaya, Gymnasiade 2022'de altın madalya kazandı - Haberler

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Gymnasiade 2022'de kadınlar judo 70 kiloda Sümeyye Kaya, altın madalya elde etti.

Yunusemre Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Kaya'nın finalde Dyhia Benchallal'ı yenerek birinciliği elde ettiği belirtildi. Yunusemre Belediyespor sporcusunun daha önce gençlerde Avrupa üçüncülüğü elde ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Sümeyye'nin yakaladığı başarıyla bir kez daha göğüslerini kabarttığını belirterek, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın zirvesine çıkaran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.???????