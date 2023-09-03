İzmir'de Vatandaşlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Final Maçını Heyecanla İzledi

İzmir'de düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını büyük bir heyecanla takip etti. Meydana kurulan ekranda maçı izleyen İzmirliler, oyuncuları alkışlayarak takımlarına destek verdi.

İzmir'de vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını meydana kurulan ekranda seyrediyor.

Konak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda ekran kuruldu. Her yaştan vatandaşın toplandığı meydanda sahaya çıkan oyuncuları tek tek alkışlayan İzmirliler, maçı büyük heyecanla takip etti.

Meydana bebeğiyle gelen İpek Özcan çok heyecanlı olduğunu ve takımlarına tam destek verdiklerini belirterek, "Bu sefer alacağız, bu sefer şampiyonuz. Sürekli takip ediyorum. Bebeğimiz var, 5 aylık uyutuyoruz izliyoruz, yakalayamazsak tekrarını izliyoruz. Bazen o da izliyor." dedi.

Vatandaş Berat Karaçam da çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Vargas'ımız var, umutluyuz. Finaller bizi sever, biz de onu severiz. Takımın hepsine güveniyoruz." diye konuştu.

Ece İşteermiş de "Böyle büyük gurur, heyecanlara ve mutluluklara ihtiyacımız olan bir dönem. Hepimize çok güzel motivasyon oluyor. Umarız çok daha güzel bir şekilde sonuçlanır. Kaptanımız Eda ve Ebrar'ı çok seviyorum. Bu sefer başaracağız, inanıyorum. Hepimizin motivasyonu çok yüksek, bu onlara da yansıyor." ifadelerini kullandı.