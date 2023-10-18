İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı LEN Challenger Cup'a katılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, LEN Challanger Cup serisine başlıyor.

Sutopunda son üç yılda çok önemli bir ivme kazanan, geçtiğimiz sezon Sutopu Kadınlar 1'nci Ligi'nde şampiyon olarak Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı, LEN Challenger Cup için havuza giriyor. Çekya'nın Strakonice şehrinin ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Portekiz'den Sport Lisboa Benfica, Çekya'dan AJF Strakonice ve İsveç'ten Jarfalla takımlarıyla mücadele edecek. Son iki sezonun lig şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Ekim Cuma saat 17.00'de Portekiz'den Sport Lisboa Benfica, 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da İsveç'ten Jarfalla ve 22 Ekim Pazar günü saat 09: 30'da ise Çekya'dan AJF Strakonice ile karşılaşacak.