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İzmir Bilardo Spor Kulübü 2023 Kulüplerarası Yükselme Ligi'ni Şampiyon Tamamladı

8 Aralık 2023 17:14 Son Güncelleme: 17:16 Abone Ol

İzmir Bilardo Spor Kulübü, Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Kulüplerarası Yükselme Ligi'nde şampiyon olarak 1. lige yükseldi. Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen final müsabakalarında toplam 52 kulüp yer aldı. İzmir Bilardo Spor Kulübü, finalde birinci olarak 1. lige çıkmaya hak kazandı.