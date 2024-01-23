İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nin İlk Kadın Başkan Adayı

İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nin ilk kadın başkanı olmaya hazırlanan Özlem Tezişçi Çeviren, "32 yıllık olan derneğimizin 15 yıllık bir üyesiyim. Yıllarca yönetici pozisyonunda bulundum. Görevime genel sekreter olarak devam ediyorum. Derneğimizin ilk kadın başkan adayıyım" dedi.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nin 27 Ocak'ta Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan kongresi öncesinde başkanlığa adaylığını açıklayan Özlem Tezişçi Çeviren, İzmir Beşiktaşlılar Derneği'ndeki ilk kadın başkan adayı oldu. Derneğin birçok bölümünde görev alan ve 15 yıldır üye olan 39 yaşındaki Özçeviren, yönetiminde çok iyi Beşiktaşlılar olduğunu belirterek, "Onlarla yapacağımız çok güzel projeler var. Sosyal medya ayağımızda ve dijitalde çok başarılı arkadaşlarımız bulunuyor. Derneğin dijital bütün sayfalarını ve dijital bütün bağlantılarını çok güzel bir şekilde değerlendirerek daha iyi yerlere taşıyıp mobil uygulamalar yapacağız. Bununla üyelerimizin üyelik aidatları, üye olma ve üye formları gibi her şeyi onlar için daha da kolay bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

" Beşiktaş'a yeni branşlar kazandıracağız"

Doktorlardan oluşan yönetim kurulu üyeleriyle önemli projelere imza atacaklarını aktaran Çeviren, "Onlarla her yıl bin 903 çocuğa dokunarak onların ücretsiz göz taramalarını yapacağız. Müdahale edilmesi gereken durumlarda kendilerine müdahale edeceğiz. Yine derneğimizde çok başarılı akademisyenlerimiz var. Bunlarla, Üniversiteli Beşiktaşlılar ile daha da yakınlaşacağız. Sürekli olarak kendimizi yenilemek için böyle bir adaylık düşündük. İnşallah başarılı oluruz. Yönetim kurulu listemi hazırlarken önceliğim Beşiktaş'a projeler yapmak ve Beşiktaş'a yeni branşlar kazandırmak oldu. Bununla ilgili daha önceki yıllarda da çalışmalarım olmuştu. Şimdi bunların hepsini hayata geçirmek istiyorum. Şu anda isim vermiyorum, branşların isimlerini ama 2-3 branş üzerine ciddi bir şekilde çalıştık. Başarılı olmamız durumunda Beşiktaş'a birkaç tane branş kazandıracağız ve bunları İzmir'de de yönetim kurulundaki isimlerle birlikte destekleyerek devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"İlk defa iki adayla bir seçime gidiliyor"

Derneğe başkan adayı olma düşüncesini çok yeni bir durum olmadığı dile getiren Özlem Tezişçi Çeviren, "Beşiktaşlılık ya da İzmir Beşiktaşlılar Derneği sadece futboldan ibaret değildir. ya da sadece futbol erkeklerin bildiği bir şey değildir. Ben ve çevremdeki bir sürü kadının da benim bu başkan adaylığımı desteklemesiyle fark ettik ki futbolu seven bir sürü kadın varmış. Bana çok destek oldular bu süreçte. Derneğe üye olmayan İzmir'de yaşayan tüm Beşiktaşlı kadınları derneğimizi üye olmaya davet ediyorum. Hepsiyle birlikte çok güzel projelere imza atacağız. Kadınlar her zaman birlik ve bütünlüğün simgesidir. Herkesi bir araya getireceğiz. El ele Beşiktaş için çok güzel şeyler yapacağımızdan eminim. Bu dernekte bir ilktir bu. İlk defa iki adayla bir seçime gidiliyor. Onun için kendilerine oy kullanmaya bekliyorum. Herkesi oy kullanmaya bekliyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR