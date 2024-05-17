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İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor Müsabakasının İlk Yarısı Sivasspor'un 2-0 Üstünlüğüyle Tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde bitirdi. İstanbulspor'un gol fırsatlarına rağmen Sivasspor, Charisis ve Turgunboev'in golleriyle öne geçti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor : Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou

EMS Yapı Sivasspor : Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Turgunboev, Charisis, Bartuğ Elmaz, N'Jie, Koita, Manaj

Goller: Dk. 17 Charisis, Dk. 43 Turgunboev (EMS Yapı Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 9 Koita (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 33 Mehmet Yeşil ( İstanbulspor )

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde bitirdi.

6. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada meşin yuvarlağı alan Ali Yaşar, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden sert vurdu, kaleci Nikolic topu kornere tokatladı.

17. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Charisis, iki rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne geldi. Bu futbolcunun sert şutunda Simon Deli'ye çarpan top kaleci Mücahit'i kontrpiyede bırakıp sol köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada sağdan kazanılan kornerde Alaaddin Okumuş, penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada fark 2'ye çıktı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Turgunboev'de kaldı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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