İstanbul Spor Okulları Gelişim Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

Spor İstanbul'un organize ettiği ve 22 Ocak'ta eleme etabıyla başlayan Spor Okulları Gelişim Ligi, final maçlarıyla son buldu. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 3 bin seyircinin tribünden izlediği müsabakalar, centilmenlik içinde büyük bir rekabete sahne oldu.

Kapalı salonda önce basketbol, sonra da voleybol final maçları oynandı. Her iki branşta da Hamza Yerlikaya Spor Tesisi öğrencileri şampiyonluğu kazandı. Futbolda mutlu sona Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi ulaştı. Yüzmenin şampiyonu ise Pendik Kurtköy Spor Kompleksi oldu. Badmintonda şampiyonluk ipini Metin Oktay Spor Tesisi, atletizmde de Maltepe Spor Tesisi elde etti. Başta şampiyonlar olmak üzere, finallerde dereceye giren tüm takım ve sporculara, kupa ve madalyalar takdim edildi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Büyük bir coşku içinde geçen Gelişim Ligi Finalleri'ni Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Enka, Barcelona Akademi, Avrupa Jimnastik, İBBSK, Blackwings Sancaktepe İstanbul Spor Kulübü gibi, profesyonel kulüplerden gelen yaklaşık 50 antrenör de yerinde izledi.

Kulüp temsilcileri yetenekli gördükleri çocukları kendi altyapılarına alabilecekler.

Bu arada Spor İstanbul'da branş sayısı 7'den 18'e çıkarıldı.

İ.RENAY ONUR: SON 4.5 YILDA 90 FARKLI KULÜBE 550 GENÇ SPORCU GÖNDERDİK"

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, işlettikleri toplam 69 tesisin 46'sında spor okulları da bulunduğunu belirterek; "Yıl boyunca çocukların ölçümlerini yapıyoruz. Branşlarında başarılı olanları gelişim okullarına alıyoruz. Son 4.5 yılda 90 farklı kulübe 550 çocuğu gönderdik. Kimisi büyük kulüplere kimisi de milli takımlara giderek, elit sporcu olmaya doğru ilerliyor" dedi. Ailelerin önemine de değinen Onur, onlardan, hayat boyu spor yapmaları için çocuklarını desteklemekten vazgeçmemelerini istedi.