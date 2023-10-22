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İstanbul'da düzenlenen Eskrim Satellite Turnuvaları sona erdi

Eskrimde Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç ile Kadınlar Flöre Satellite Turnuvaları, İstanbul'da gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından sona erdi. Turnuvaya 81 Türk sporcu katıldı ve Ukrayna'dan Alina Poloziuk kadınlar flöre kategorisinde altın madalya kazandı.