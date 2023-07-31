İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazanan Furkan Büyükgöze, Deaflimpik Oyunları'nda Altın Madalya İçin Çalışacak

Milli sporcu Furkan Büyükgöze, İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığını ve iki yıl sonra Japonya'da düzenlenecek Deaflimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çok çalışacağını söyledi.

İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Furkan Büyükgöze, iki yıl sonra Japonya'da düzenlenecek Deaflimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çok çalışacağını söyledi.

Furkan Büyükgöze, Brezilya'daki Dünya Badminton Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi başarıyı, AA muhabirine değerlendirdi.

Geçen sene Avrupa'da ikincilik derecesini kazandıktan sonra hedefinin dünya şampiyonasında dereceye girmek olduğunu anlatan Furkan, "Türkiye'nin çeşitli illerinde kamplar yaptık, sıkı çalıştım, günde çift antrenman yaptım. Dünya şampiyonasından önce gruplarda maç yaptık, gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Hint, Çinli, Taylandlı ve Japon rakiplerimi yenerek finale çıktım. Finalde Güney Koreli rakibime 17-12 yenildim ikinci oldum." ifadelerini kullandı.

Her gün yılmadan devamlı sıkı çalıştığını vurgulayan Furkan, "Finale yükseleceğim hissiyle oynadım ama finalde altın madalyayı az farkla kaçırdık olmadı artık hedefim olimpiyat şampiyonasında altın madalyayı kazanmak. Hocam Mazhar Büyükgöze ile günde çift antrenman yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dünya şampiyonasına kadar sürekli çalıştık. İki yıl sonra Tokyo'da düzenlenecek Deaflimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çok çalışacağım." şeklinde konuştu.

Dünya ikinciliği madalyası için kürsüye çıktığında ne hissettiğine yönelik de Furkan, "Emeklerimin karşılığını aldığımı hissettim. Birinci basamak da olmayı bayrağımızın dalgalanmasını çok isterdim ancak Güney Koreli rakibim de bir önceki olimpiyatlarda şampiyon olmuş bir sporcu. Umarım Deaflimpik Oyunları'nda ülkem adına bir ilki yaşatarak altın madalya için kürsüye çıkarım." değerlendirmesinde bulundu.

Badminton dışında ailesiyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini ifade eden Furkan, "Yaklaşık bir aydır ailemden uzağım, Samsun'a gidince bir hasret gidereceğiz. Madalyayı kazandığımı annem ve babama söyleyince ikisi de duygulandı. Annem biraz sevinçten ağladı, babam da 'helal olsun' dedi." diye konuştu.

"Yaklaşık 10 yıldır badminton oynuyorum"

Badmintona nasıl başladığına ilişkin milli sporcu Furkan, "Samsun'da ilkokulda beden eğitimi hocam Yaşar Kaya ve Kerem Kaylı'nın yönlendirmesiyle badmintona başladım. Daha sonra il şampiyonluklarında derece aldıkça bu branşa severek devam ettim, başarılar da geldi. Yaklaşık 10 yıldır badminton oynuyorum. Türkiye şampiyonalarında da birçok madalya kazandım." dedi.

İşitme kaybı tespitine yönelik de ay-yıldızlı badmintoncu, "Orta okula giderken antrenman yaptığım sıralarda hocalarımın seslenmelerini duymadığım anlaşılınca doktora götürdüler ve işitme kaybım olduğu belirlendi." diye konuştu.

Eğitim hayatına ilişkin de Furkan, 19 Mayıs Üniversitesi'nde 3. sınıfta kimya okuduğunu belirterek, ileride de uzun yıllar badmintona sporcu olarak devam ettikten sonra bu branşın antrenörlüğünü de yapmak istediğini söyledi.

Evlilik planlarına yönelik de "ne zaman kısmet olursa" diyen Furkan, kız çocuk babası olmayı çok istediğini dile getirdi.

Başantrenör Cavit Şengün: "Dünya devi sporcuların içerisinden finale kadar geldi"

İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Başantrenörü Cavit Şengün de Furkan'ın başarısıyla ilgili şunları kaydetti:

"Aslında takım olarak da büyük bir hedefimiz vardı ancak şanssız kuralarla şampiyon takımların grubuna düştük. Bireyselde ise Furkan, 17 ülkenin katıldığı 47 sporcu içerisinden mükemmel bir başarı gösterdi, badmintonda dünya devi sporcuların içerisinden finale kadar geldi. Finalde maalesef Güney Koreli rakibine yenildi ama dünya ikinciliğiyle de bizim gururumuz oldu. Ülkemizi çok güzel temsil etti, inanıyorum ki olimpiyatta daha büyük derece alacak."