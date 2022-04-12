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İrfan Buz, Dortmund maçını Stuttgart Başkanı Claus Vogt ile izledi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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İrfan Buz, Dortmund maçını Stuttgart Başkanı Claus Vogt ile izledi

Bundesliga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Stuttgart'ın Borussia Dortmund'u ağırladığı maçı teknik direktör İrfan Buz, Stuttgart Başkanı Claus Vogt'un özel davetlisi olarak tribünden izledi.

Bundesliga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Stuttgart'ın Borussia Dortmund'u ağırladığı maçı teknik direktör İrfan Buz, Stuttgart Başkanı Claus Vogt'un özel davetlisi olarak tribünden izledi. Maç sonunda ikili fotoğraf çekilirken, Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Alman ekibinin patronu Vogt, Buz ile fikir alışverişinde bulundu.

İrfan Buz, Stuttgart Başkan Claus Vogt'un davetlisi olarak mücadeleyi takip etmesiyle ilgili olarak, "Sayın Claus Vogt futbola dair sık sık görüştüğüm bir isim. Stuttgart, Bundesliga'da zorlu bir dönem içerisinde. Böyle bir zamanda kendisinin davetiyle Dortmund maçını birlikte izledik. Hem karşılaşmaya, hem de futbola dair her zamanki gibi bir sohbetimiz oldu. Bu süreçte zaten Avrupa'da mümkün olduğunca kendimize pay çıkarabileceğimiz önemli maçları canlı izlemeye çalışıyorum. Kendisiyle sohbetimiz devam edecek" dedi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Bundesliga, Stuttgart, İrfan Buz, Dortmund, Spor, Haberler

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