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İpeksi Dokunuş'ta Madalyalar Geliyor

İpeksi Dokunuş'ta Madalyalar Geliyor

Spor Haberleri

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde sporla tanışan gençlerin başarıları devam ediyor. Proje kapsamında madalya alan sporcular ziyaret edilerek tebrik edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde sporla tanışan gençlerin başarıları devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için başlatılan projede, sporcular madalya almaya devam ediyor.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de, madalya alan başarılı sporcuları ziyaret ederek, tebrik etti. Karabörk, "Gençlerimizin suça karışmalarını engellemek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığı edindirmek amacıyla başlattığımız Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi çerçevesinde madalyalar gelmeye devam ediyor. Her zaman yanınızdayız" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Spor Haberler

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