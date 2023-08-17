İnönü Belediyesi 7. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Başladı

İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, Manchester Yayla ve Dereyalak takımları arasında oynanan müsabaka ile başladı. Turnuva, 12 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek ve grup maçları sonrası elemeler ve final karşılaşmaları ile sona erecek.

İnönü Belediyesi tarafından bu yaz 7.'ncisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

İnönü Belediyesi spor tesisleri halı sahasında gerçekleştirilen ve 12 futbol takımının katıldığı turnuva Manchester Yayla ve Dereyalak takımları arasında oynanan müsabaka ile başladı. İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı'nın başarı dilekleri sonrası İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ile yapılan ilk santra vuruşu ile başlayan turnuva da ilk gün Manchester Yayla: 2 - Dereyalak: 11 ve İnönü jandarma : 4 - Pettown Veteriner Kliniği: 11 olarak sonuçlandı.

12 takım, 4 gruptan ve 120 sporcunun mücadele edeceği İnönü Belediyesi 7. Geleneksel Futbol Turnuvası grup maçları sonrası elemeler ve final karşılaşmaları ile sona erecek. - ESKİŞEHİR