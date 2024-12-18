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İlk durağı çok konuşulur: Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması

İlk durağı çok konuşulur: Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'ya sürpriz bir çıkarma yaptı. İlk durağı MHP Genel Merkezi olan Koç, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti. sarı-lacivertlilerin başkanı daha sonra Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda Ankara'da biz temaslarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkente ikinci bir çıkarma yaptı ve sürpriz ziyaretlerde bulundu.

İLK DURAĞI MHP OLDU

Ankara'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.Koç'un il durağı MHP Genel Merkezi oldu. Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti.

İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması

YARGITAY BAŞKANI KERKEZ VE BAŞDENETÇİ AKARCA'YA DA GİTTİ

Koç, bu ziyaretinin ardından Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Koç, ziyaretlerinin ardından Yıldız, Akarca ve Kerkez'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formalarını hediye etti.

İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarmasıKamu Başdenetçisi Mehmet Akarca

İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarmasıYargıtay Başkanı Ömer Kerkez

İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması

İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması

DAHA ÖNCE BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ali Koç geçtiğimiz aylarda yine Ankara'da temaslarda bulunmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etmişti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından MHP lideri Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Ali Koç'u "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen kapının önündeki aracına kadar uğurlaması dikkat çekmişti.

İlk durağı çok konuşulur: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ikinci Ankara çıkarması

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYunus Emre:

Yardım istemiştir bizi şampiyon yapın diye cin Ali

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

İşte böyle. Bu sezon sizi şampiyon görmek istiyoruz

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Haber YorumlarıMehmet Sinan Bayram:

ali tüm tuslara basiyor yine

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Yorum Beğenme0
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