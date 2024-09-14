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İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Bodrum FK ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. Her iki takımın da 10 kişi kaldığı karşılaşmayı 90. dakika golü bulan İstanbul temsilcisi 1-0 kazanmayı başardı ve puanını 10'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Bodrum FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi son dakika golüyle 1-0 kazanan taraf turuncu-lacivertli takım oldu.

2 TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada Bodrum FK'dan Fredy 59. dakikada kırmızı kart gördü. RAMS Başakşehir'de ise 66. dakikada oyuna giren Dimitrios Pelkas, 75. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi

GALİBİYET GOLÜ 90'DA GELDİ

İki takımın birer kişi eksildiği maçta zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yaşandı. RAMS Başakşehir, 90. dakikada Leo Duarte'nin attığı golle galibiyete ulaştı. Berat'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Duarte, çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla topu filelere göndermeyi başardı.

İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi

RAMS BAŞAKŞEHİR PUAINI 10 YAPTI

Bu galibiyetin ardından RAMS Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Bodrum FK 3 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Bodrum FK, Hatayspor'a konuk olacak. Başakşehir, Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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