İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek.

MÜCADELE SAAT 19.00'DA

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail, Talisca, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu