Haberler

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek.

MÜCADELE SAAT 19.00'DA

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail, Talisca, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Çetin:

Sırf şu yorumu yazmak için giriş yaptım. Normalde hiç yorum yapmam ama gözünüzü seveyim Szymanski'nin işi ne 11'de. Allah aşkına kanatta Nene, İrfancan Kahveci , hiç olmadı Assensio ile başlasanıza, nedir bu Szymanski ısrarı ?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

hamsi tava var bugün

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor efsanesinin oğlu arkadaş cinayetine kurban gitti

Trabzonspor efsanesinin oğlu arkadaş cinayetine kurban gitti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt'u yıkan haber

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibini yıkan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.