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İmamoğlu duyurdu: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane İBB Başkanlık binasında yapılan basın toplantısında İstanbul'la ilgili önemli bir gelişmeyi duyurarak kentin 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağını söyledi.

"TARİHİ BİR GÜNÜN COŞKUSUNU YAŞIYORUZ"

İmamoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu, Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Kareteci Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa, Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Gelişme İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında da "Bugün sporumuz, İstanbul'umuz ve ülkemiz adına tarihi bir günün coşkusunu yaşıyoruz." ifadeleriyle paylaşıldı.

İBB Başkanı, dünkü basın davetinde, İstanbul, Türkiye ve dünya sporu adına önemli bir gelişmeyi paylaşacağını belirtmişti.

Kaynak: ANKA / Spor

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