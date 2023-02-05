Herkesin konuştuğu an! Hatay-Kasımpaşa maçındaki pozisyonu izleyenler gördüklerine inanamadı

Süper Lig'in 23. Haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadeleye Kasımpaşa'lı Mamadou Fall'un kaçırdığı gol damgasını vurdu. Müsait pozisyonda boş kaleye golü atamayan futbolcu sosyal medyada adeta linç edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor Yeni Hatay Stadyumunda kozlarını paylaştı. İlk yarısında oldukça heyecanlı pozisyonların yaşandığı mücadeleye Kasımpaşa'lı Mamadou Fall'un 34. dakikada boş kaleye atamadığı gol oldukça eleştirildi.

BOŞ KALEYE ATAMADI

Oldukça süratli bir şekilde topu önüne alan Fall'un önce savunmadan kurtarıp daha sonrasında kaleciyi de çalımladıktan sonra karşı karşıya kaldığı kaldığı kaleye golü atamaması oldukça tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ

Kaçırdığı pozisyon sonrası oldukça konuşulan Fall, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert eleştiriler de aldı. Müsait pozisyonda golü bulamayan futbolcuya kullanıcılar adeta ateş püskürdü.

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bazı yorumlar;



