Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda'dan Szoboszlai'yi yerin dibine sokacak salvo

A Milli Takımımızın Macaristan'ın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maçta başlayan Arda Güler-Dominik Szoboszlai polemiği artarak devam ediyor. Arda, Szoboszlai'nin kendisi hakkındaki

GOLÜNÜ ATTI, "SUS" İŞARETİ YAPTI

Arda ve Szoboszlai, maç içerisinde orta sahada bir tartışma yaşamış ve milli futbolcumuz, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yapmıştı.

"TÜRK FORMASI GİYEN HİÇ KİMSE BUNLARDAN KORKMAZ"

20 yaşındaki genç yıldızımız, maçın ardından ise "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor" demişti.

SZOBOSZLAI'DEN "1088" GÖNDERMESİ

Bunların üzerine Szoboszlai ise karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı. Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 1088 dakika süre almıştı.

ARDA GÜLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Arda Güler, Szoboszlai'nin bu göndermesine cevap verdi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?" ifadelerini kullandı.

VİRAL OLDU

Arda Güler'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alarak etkileşim yağmuruna tutuldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşılaştığı Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmişti.