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Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda'dan Szoboszlai'yi yerin dibine sokacak salvo

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda'dan Szoboszlai'yi yerin dibine sokacak salvo
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Milli yıldızımız Arda Güler, Macaristan karşılaşmasında gerginlik yaşadığı ve kendisine Real Madrid'de aldığı forma süresi üzerinden göndrme yapan Dominik Szoboszlai'ye bu kez sosyal medyasından cevap verdi. Arda Güler, Macar futbolcuya "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" diyerek karşılık verdi.

A Milli Takımımızın Macaristan'ın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maçta başlayan Arda Güler-Dominik Szoboszlai polemiği artarak devam ediyor. Arda, Szoboszlai'nin kendisi hakkındaki

GOLÜNÜ ATTI, "SUS" İŞARETİ YAPTI

Arda ve Szoboszlai, maç içerisinde orta sahada bir tartışma yaşamış ve milli futbolcumuz, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yapmıştı.

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda Güler'den Szoboszlai'ye bomba salvo

"TÜRK FORMASI GİYEN HİÇ KİMSE BUNLARDAN KORKMAZ"

20 yaşındaki genç yıldızımız, maçın ardından ise "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor" demişti.

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda Güler'den Szoboszlai'ye bomba salvo

SZOBOSZLAI'DEN "1088" GÖNDERMESİ

Bunların üzerine Szoboszlai ise karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı. Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 1088 dakika süre almıştı.

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda Güler'den Szoboszlai'ye bomba salvo

ARDA GÜLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Arda Güler, Szoboszlai'nin bu göndermesine cevap verdi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?" ifadelerini kullandı.

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda Güler'den Szoboszlai'ye bomba salvo

VİRAL OLDU

Arda Güler'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alarak etkileşim yağmuruna tutuldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşılaştığı Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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