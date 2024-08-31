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Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Maçın 9. dakikasında ev sahibi takımın 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'in yaptığı hatayı affetmeyen Kerem Aktürkoğlu takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 4-0 önde götürürken, genç file bekçisinin yediği bu gol gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golde ev sahibi takımının 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'in yaptığı hata maça damga vurdu.

KALECİ BOŞA ÇIKTI

Ligde ilk kez ilk 11'de forma giyen Metehan Baltacı'nın Adana Demirspor savunma arkasına attığı uzun topta 200 doğumlu kaleci Deniz Dönmezer boşa çıktı. hatasında fırsat bilen Kerem Aktürkoğlu kayarak topu ağlara yolladı. Yaptığı büyük hata sonrası Kerem Aktürkoğlu pozisyonu affetmedi ve sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Genç kalecinin hatasının ardından erken gelen golle dağılan Adana Demirspor, kalesinde 3 gol daha görerek ilk yarı 4-0 geride kapattı. 15 yaşındaki Deniz'in yediği bu gol, sosyal medyada gündem oldu ve binlerce yorum aldı.

İşte o gol;

Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hataGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hataGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hataGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hataGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hataGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

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