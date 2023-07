"Her gecenin sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim" diyen Uğur Dündar sözleriyle Aziz Yıldırım'a mı meydan okudu?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında, Uğur Dündar'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. "Bu ülkede her gecenin sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim. Uğur Dündar'ın, Allah'a borcu olan emanetini almak isteyen o babayiğit neredeyse çıksın gelsin, canımı alsın. Ben buradayım, hodri meydan" diye konuşan Dündar'ın sözleri Aziz Yıldırım'a meydan okuduğu şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuşma sırasında kullnadığı ifadeler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt olarak algılandı.

"HODRİ MEYDAN"

Aziz Yıldırım'a cevap verdiği öne sürülen Dündar konuşmasında, "Bu ülkede her gecenin sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim. Uğur Dündar'ın, Allah'a borcu olan emanetini almak isteyen o babayiğit neredeyse çıksın gelsin, canımı alsın. Ben buradayım, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

İşte Dündar'ın o açıklamaları;

"Yeri geldiğinde iktidarı da muhalefeti de eleştirmiş, kimin imzasına bakmadan yapılan tüm güzel şeyleri alkışlarım. Çünkü başka bir Türkiye olmadığına yürekten inanırım. Olağan Mali Genel Kurulu'nda çıkarılan bazı kasıtlı hadiseler, hepinizin malumu. Beni Olağan Mali Genel Kurul seçmedi. Beni ömrünü Fenerbahçe ruhunu içselleştirmiş, bu uğurda bedeller ödemiş Yüksek Divan Kurulu'nun bilge üyeleri seçti. Verilecek bir hesap varsa, buradan sizlere veririm. Benim ve Başkanımız Ali Koç'un Divan Toplantısı'na katıldığı halde can güvenliğimiz sağlanamayacağı söylendi. Mücadeleci ruhuna, azmine, kararlığına ve cesaretine, geçmişte ki o kumpas günlerine rağmen bizzat şahit olduğum başkanın da bir açıklaması olacaktır ama ben kendi adıma şunları söyleyebilirim; ben o sözlerin geçici bir rahatsızlık nedeniyle istem dışı söylendiğine maksadını aşan ifadeler olduğuna, sürç-i lisan olduğuna inanmak istiyorum. Her gecenin bir sabahı olmayacağını en iyi bilenlerden biriyim. Hayatı mafyalarla, umut tacirleriyle, ölüm çeteleriyle, hırsızlarla, hortumcularla geçmiş, tehdit edilmiş, ceket altından tabanca kabzası gösterilmiş, adı onurlu yaşamla anılmış Uğur Dündar; canı Allah'a borcu olan, emanetini almak isteyen o baba yiğit neredeyse çıksın gelsin, ben buradayım, hodri meydan bekliyorum. Beni seçerek Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Her seferinde güçlü bir aile olduğumuzu hatırlattınız, hepinize teşekkür ediyorum"