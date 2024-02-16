Hentbol: Haftanın programı
Hentbolun Kadınlar Süper Lig'i ve Erkekler Süper Lig'i 17. ve 14. hafta maçlarıyla devam edecek. Kadınlar Süper Lig'de Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor maçları yarın oynanacak. Erkekler Süper Lig'de ise Nilüfer Belediyespor-Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçları yarın oynanacak.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17'nci, Erkekler Süper Lig'e 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Aksaray Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Aksaray)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)
18 Şubat Pazar:
16.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)
19 Şubat Pazartesi:
14.00 Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Görele)
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)
Erkekler Süper Lig
Yarın:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler)
16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)
18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
19 Şubat Pazartesi:
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Rize Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
21 Şubat Çarşamba:
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Konya 75. Yıl)