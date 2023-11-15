HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, düşmeme hedefiyle mücadele ediyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde (TSBSL) ekiplerinden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Başantrenörü Murat Saltan, "Bu sene ki hedefimiz düşmeme üzerine kurulu" dedi.

YOSK, Süper Ligi'n dördüncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Karabük Demir Kartal, mücadelesinin hazırlıklarını 90. Yıl Spor Salonu'nda sürdürüyor. 19 Kasım Pazar günü saat 13.00'te başlayacak maç öncesi bir haftayı bay geçen YOSK, diğer iki maçta ise sahadan mağlup olarak ayrıldı. Ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen YOSK'un deneyimli antrenörü Murat Saltan ligden düşmemek için mücadele vereceklerini söyledi.

Bu yıl genç ve düşük bütçeli bir takım kurduklarını dile getiren Saltan, "Geçen sene İranlılardan oluşan bir takımdık. Bütçemizde büyük bir bütçeydi. Bu bütçeyi bu sene daraltmak istedik. Yönetim olarak bir karar aldık. Genç oyunculardan kurulu bir takım olsun ve takım bütçesi olarak da geçen seneye göre üçte bir daha düşük bütçeye bir takım çıkartalım istedik. Bu sene ki hedefimiz düşmeme üzerine kurulu. Bu çocuklar abilerinin yanında maç tecrübesi kazanır, son top ellerinde kalır. Maç içerisinde de bu sorumluluğu alırlarsa biz belki bu sene düşeriz ama seneye mutlaka bu takımla şampiyon olup tekrardan Süper Lig'e çıkarız diye bir mottoyla yola çıktık. Şimdi hedefimiz düşme potasındaki takımlar. Bunlar; Balıkesir, Urfa ve Muş henüz onlarla maç yapmadık. Şu an hedef takımlarla maç yapıyoruz. Belki bize 4-5 galibiyet getirerek ligde kalmamızı sağlayabilir. Henüz erken, takım ritim tutmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da hedef EuroCup 2"

Avrupa kupalarında üst tura yükselmeyi hedeflediklerini belirten Saltan, "Biz Avrupa kupalarında da mücadele ediyoruz. Aynı çocuklarla Avrupa kupalarında da bir üst tura çıkmak istiyoruz. Birinci olursak EuroCup 2 finallerine İtalya'ya gideceğiz. 7-10 Mart tarihleri arasında Yalova'da eleme ayağı oynayacağız. 2 tane İtalyan takımı, 1 tane İşviçre takımı ve 1 tane de Avusturya takımı buraya gelecek. Bu takımlarla mücadele etmeleri, onları uluslararası arenada tecrübeli hale getirecek. Eğer burada birinci olursak İtalya'ya finallere ikinci olursak da İspanya'ya finallere gideceğiz. Bu da bizim için çok önemli. Türkiye'deki liglerdeki konum ne olursa olsun, Avrupa her zaman bizim için daha önemli. Çünkü ülkemizi orada temsil etme fırsatı yakalıyoruz" dedi. - YALOVA