Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 Karagümrük: 2 Spor Haberleri Fenerbahçe, deprem nedeniyle lige verilen arada Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı. Fenerbahçe, deprem nedeniyle lige verilen arada Karagümrük ile bir hazırlık maçı yaptı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan maçtan önce deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe'nin 4-2 galip ayrıldığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini Serdar Aziz, Miha Zajc, Enner Valencia ve Serdar Dursun attı. Fenerbahçe, ligde 23. hafta erteleme maçında 25 Şubat Cumartesi Konyaspor'u ağırlayacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Samandıra Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 Karagümrük: 2 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.