Üye Girişi
Haberler

Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda birinci olan Tuğba Bugur, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda genç kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde birinci olan Tuğba Bugur, yeni hedefleri için çalışmalarına devam ediyor. Milli takıma seçilen ve kişisel rekorunu geçen Bugur, Türkiye rekorunu kırmak ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Mersin'de 10-15 Ocak tarihlerinde yapılan Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda genç kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 565 puanla birinci olan 19 yaşındaki Tuğba Bugur, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de elde ettiği başarıyla milli takıma seçilen ve elde ettiği puanla kişisel rekorunu geçme başarısı da gösteren Bugur, 12 puanla kaçırdığı Türkiye rekorunu kırmanın yanı sıra ABD'de düzenlenecek Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek ve Avrupa şampiyonlukları için Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Trabzon Atış Poligonu'nda yoğun şekilde hazırlanıyor.

Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlıkları Merkezi (TOHM) sporcusu Bugur, AA muhabirine, atıcılık sporunu tesadüfen öğrendiğini söyledi.

Lise birinci sınıftan beri atıcılıkla ilgilendiğini belirten Bugur, "Babam askeriyede memur olarak çalışıyor. Ben de askeriyede tanıştım bu sporla. Deneme amaçlı gitmiştim, daha sonrasında tarama yapıldı. Tarama sonrasında müsabakalara katıldım, baktım ki oluyor ben de devam ettim." dedi.

Bugur, ilk madalyasını 2022'de Trabzon'da düzenlenen Karadeniz Kupası'nda ikinci olarak kazandığını, 2023'te gerçekleştirilen Üniversite Sporları'nda ise üçüncülük elde ettiğini anlattı.

Milli sporcu, iki erkek kardeşinin de aynı sporla ilgilendiğini ifade ederek, "Yaşları henüz ufak ama benim izimden geleceklerine eminim." ifadesini kullandı.

Kadın sporcuların atıcılıkta daha başarılı olduklarını düşündüğünü dile getiren Bugur, "Hem nabız düşürme açısından hem de tetiği ezme açısından, profesyonel tetikçilerin çoğu aslında kadındır." diye konuştu.

Milli takıma ikinci kez seçilmenin heyecanını yaşıyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat meşalesini taşıyan ilk kadın ünvanına sahip Yunan atıcı Anna Korakaki'yi idol aldığını vurgulayan genç sporcu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı ve organizasyonda derece elde etmeyi hedeflediğini anlattı.

Bugur, milli takıma ikinci kez seçilmenin heyecanını yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin'de yapılan müsabakayı birincilikle tamamladım, milli takım için gereken puanı geçtim. Heyecan verici ve emeklerimin karşılığını aldığım güzel bir müsabaka oldu. Kendi rekorumu kırdım aslında ama gençler rekorunu kıramadım. Hedefim Türkiye rekorunu kırmak. Olimpiyatlara katılmak dışında aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında da derece yapmak istiyorum."

Antrenör Zehra Özgencil ise sporcusuyla 2022'den beri çalıştıklarını anımsatarak, "Sporcumun azimli çalışmasının eserini günbegün görüyoruz. Macaristan'da yapılacak olan milli takım kampına katılma başarısı gösterdi, hepimiz gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Mersin Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title