Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük ile berabere kalan Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda oyuncular yenileme ve dar alan çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Karagümrük ile golsüz berabere kalan Hatayspor, 6. haftada deplasmanda Trabzonspor ile 25 Eylül Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda son maçta oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor