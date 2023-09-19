Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük ile berabere kalan Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda oyuncular yenileme ve dar alan çalışmaları yaptı.