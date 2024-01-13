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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Beraberlik serimize bir maç daha ekledik'

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, beraberlik serilerine bir maç daha eklediklerini belirtti. Maçta gol atmayı başardıklarını ancak skoru koruyamadıklarını ifade etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-1 biten Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beraberlik serimize bir maç daha ekledik, 1-1 bitti. Uzun maç süresince gol atamıyorduk, bugün gol attık ama bu seferde skoru korumasını bilmedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Yine beraberlik serimize bir maç daha ekledik, 1-1 bitti. Uzun zamandır, yani uzun maç süresince gol atamıyorduk. Bugün gol attık ama bu sefer de skoru korumasını bilmedik. Bu da tamamen oyuncuların skoru koruma amaçlı geriye yaslanmasından kaynaklanıyor. Çünkü gerçekten onlar da kazanmak istiyor. Onların da derdi 3 puan. Fakat neticesinde 1 puan aldık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi, savunma anlamında da hücum anlamında da daha doğru duruşlar yapmayı düşüneceğiz. Ona göre de çalışacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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