Hatayspor - Sivasspor Maçının İlk Yarısı Sivasspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Rey Manaj'ın attığı golle Sivasspor öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın şutu kaleci Erce'de kaldı.
18. dakikada ceza yayı üzerinden Rey Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
45.dakikada Abdülkadir Parmak'ın pasında uzak mesafeden kaleyi deneyen Ömer Faruk Beyaz'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir
Hatayspor: Erce, Cemali Sertel, Maksimovic, Kilama, Rivas, Massanga Matondo, Abdülkadir Parmak, Ömer Faruk Beyaz, Dele Bashiru, Halil Dervişoğlu, Dadashov
Yedekler: Bekaj, Kamil Ahmet, Boudjemaa, Ghoulam, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Hodzic, Joelson Fernandes, Rui Pedro, Strandberg
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Emrah Başsan, Turgunboev, Charisis, Bartuğ Elmaz, Njie, Rey Manaj
Yedekler: Nikolic, Camara, Ziya Erdal, Murat Paluli, Burak Kapacak, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Caktas, Hakan Arslan, Menig
Teknik Sorumlu: Ömer Faruk Mahir
Gol: Rey Manaj (dk.18) Sivasspor - MERSİN