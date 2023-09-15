Göztepe, Tuğbey Akgün'ü İnegölspor'a kiraladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tuğbey Akgün'ü TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi İnegölspor'a kiraladı. Göztepe Kulübü, oyuncunun sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tuğbey Akgün'ü TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi İnegölspor'a kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tuğbey Akgün'ün sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Futbola Bursaspor'da başlayan 20 yaşındaki Tuğbey Akgün, geçen sezon Göztepe'ye transfer olmuştu.
Kaynak: AA / Spor