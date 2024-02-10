Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor'a konuk olacak

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın Bandırmaspor'a konuk olacak.

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 13.30'de başlayacak. Müsabaka öncesinde Göztepe, 42 puanla 2. sırada yer alırken, Bandırmaspor ise 33 puanla 7. basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Süper Lig iddiasını güçlendirmek isterken, ev sahibi Bandırmaspor ise Göztepe'yi kayıpsız atlatarak play-off hattındaki yerini korumayı hedefliyor.

Öte yandan karşılaşmayı İstanbul bölgesinden İlker Yasin Avcı yönetecek. Avcı'nın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Kadir Akıllı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak. - İZMİR